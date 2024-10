Unbekannte brechen in Kulturzentrum ein – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind zwischen Sonntag und Montag in die Büroräume eines Ludwigsburger Kulturzentrums eingebrochen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Ergreifung der Täter.











Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, in die Büroräume eines Kulturzentrums in der Osterholzallee in Ludwigsburg eingebrochen.