Ludwigsburg-Umfrage: So zufrieden sind die Ludwigsburger mit ihrer Stadt

Das Stimmungsbild aus der Ludwigsburg-Umfrage 2025 zeigt: Grundsätzlich fühlen sich die Bewohner in ihrer Stadt wohl. Es gibt für die Verwaltung aber auch Anlass zur Sorge.

Wie gut gefällt es den Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburgern in ihrer Stadt? Das wollte die Stadt im vergangenen Jahr mit einer Umfrage herausfinden. Am Mittwoch hat sie die Ergebnisse veröffentlicht: Demnach sind 70 Prozent der Befragten mit der Stadt als Ganzes zufrieden – gleichzeitig zeigt sich, dass es in einigen Bereichen deutliches Verbesserungspotenzial gibt.

Mehr als drei Viertel der knapp 3300 Teilnehmenden an der Umfrage bewerten ihr unmittelbares Wohnumfeld als sehr positiv. Auch mit dem sozialen Zusammenhalt in den Stadtteilen sind die Ludwigsburger laut Umfrageergebnis größtenteils einverstanden – 62 Prozent der Befragten vertrauen ihren Nachbarn, etwas mehr als die Hälfte berichtet von gegenseitiger Hilfsbereitschaft.

Deutliche soziale Unterschiede

Allerdings betrifft das vor allem Menschen, die wirtschaftlich besser gestellt sind. Nur knapp ein Drittel der ärmeren Bevölkerung gibt an, Hilfe aus dem Wohnumfeld zu bekommen, bei den besser Gestellten sind es zwei Drittel der Teilnehmenden an der Umfrage. Sogar nur 27 Prozent der Menschen in schlechterer wirtschaftlicher Lage bewerten ihr Wohnumfeld als geeignet für Begegnungen.

Besondere Stärken der Stadt sehen die Teilnehmenden im Freizeit- und Kulturangebot. Drei Viertel der Befragten sind mit den kulturellen Einrichtungen und den Sport- und Freizeitmöglichkeiten zufrieden, besonders die Ludwigsburger Schwimmbäder werden der Umfrage zufolge über alle Generationen hinweg genutzt.

Großes Thema in Ludwigsburg ist derzeit die angespannte Haushaltslage. Wofür die wenigen verbleibenden Gelder ausgegeben werden sollen, wurde in der Umfrage abgefragt. So fordern die Ludwigsburger Ausgaben für Wirtschaftsförderung, Kinderbetreuung und Schulen oder Sportanlagen. An Wichtigkeit verloren haben Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen wie Energiewende, Grünflächen oder Radwegeausbau.

Zufriedenheit mit ÖPNV geht zurück

In der Umfrage treten aber auch die Schwachpunkte in der Stadt klar hervor: So stimmen 87 Prozent der Befragten zu, dass es in Ludwigsburg schwierig ist, eine Wohnung zu finden. Abgenommen hat auch Zufriedenheit mit dem ÖPNV. Sie lag in der Umfrage von 2022 bei 70 Prozent, 2025 sind es noch 62 Prozent. Als besorgniserregend dürften auch Entwicklungen im Bereich Integration und gesellschaftliche Vielfalt aufgenommen werden: Nur noch 24 Prozent der Befragten finden, dass Ausländer gut integriert seien, und nur noch 55 Prozent der Befragten sehen Vielfalt als Gewinn an.

Die Stadt hat die Umfrage in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg durchgeführt. Ziel des Projekts war laut Pressemeldung, eine datenbasierte Grundlage für „strategische Entscheidungen in Verwaltung und Politik“ zu schaffen. Die Ergebnisse sollen helfen, Maßnahmen im Stadtentwicklungskonzept anzupassen.