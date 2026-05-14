Ludwigsburg-Umfrage: So zufrieden sind die Ludwigsburger mit ihrer Stadt

Das Stimmungsbild aus der Ludwigsburg-Umfrage 2025 zeigt: Grundsätzlich fühlen sich die Bewohner in ihrer Stadt wohl. Es gibt für die Verwaltung aber auch Anlass zur Sorge.
Wie gut gefällt es den Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburgern in ihrer Stadt? Das wollte die Stadt im vergangenen Jahr mit einer Umfrage herausfinden. Am Mittwoch hat sie die Ergebnisse veröffentlicht: Demnach sind 70 Prozent der Befragten mit der Stadt als Ganzes zufrieden – gleichzeitig zeigt sich, dass es in einigen Bereichen deutliches Verbesserungspotenzial gibt.