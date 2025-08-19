Ludwigsburg: Trike wechselt den Parkplatz – Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Ein 30-Jährige hatte sein Trike am Montagabend auf einem Parkstreifen in der Fasanenstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr stand das Fahrzeug plötzlich anderswo – und war beschädigt.

Was ist am Montagabend mit einem in der Fasanenstraße in Ludwigsburg geparkten Trike passiert? Das versucht die Polizei herauszufinden, denn noch sind die Umstände ungeklärt. Fest steht, dass das Fahrzeug der Marke WK eigentlich auf einem Parkstreifen abgestellt worden war. Als der Besitzer gegen 22.45 Uhr zu seinem Trike zurückkehrte, stand dieses nicht mehr an seinem eigentlichen Parkplatz.

 

Das Trike hatte verschiedene Schäden davongetragen

Wie sich herausstellte, parkte das Trike nun gut 50 Meter die Straße weiter hinunter in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße am Fahrbahnrand. Zudem hatte das Fahrzeug verschiedene Schäden. Die Frage ist nun: Was ist mit dem Trike in der Zeit zwischen 21 und 22.45 Uhr passiert? Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die hierbei weiterhelfen können. Diese werden gebeten, sich unter 0 71 41 / 18 53 53 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

 