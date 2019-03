1 Am Kallenberg’schen Gelände wurden 30 Bäume gefällt. Foto: factum/Granville

Streit im Ludwigsburger Gemeinderat: Beim Thema Baumschutzsatzung sind die Fronten verhärtet. Eine gemeinsame Lösung scheint nicht in Sicht.

Ludwigsburg - Kaum ein Thema hat in den letzten Monaten die Gemüter der Ludwigsburger so erhitzt wie das der Baumfällungen. Viele Bürger hatten den Eindruck, im Winterhalbjahr sei mehr Grün der Säge zum Opfer gefallen als in den Vorjahren. Auch der Gemeinderat streitet seit geraumer Zeit – über eine Baumschutzsatzung. Da diese nicht vorankommt, sollte jetzt im Bauausschuss eher allgemein über den Umgang mit Bäumen in der Stadt diskutiert werden. Am Ende aber wurde doch wieder die meiste Zeit über die Baumschutzsatzung gestritten.

„Das Thema ist hoch emotional“, sagte der Baubürgermeister Michael Ilk. Auch er würde gerne mehr Tempo machen, aber das sei zurzeit nicht möglich, weil aufgrund von Kündigungen und Krankheitsfällen das Personal dafür fehle. „Ich könnte dafür jetzt trotzdem eine Vorlage erarbeiten lassen“, sagte Ilk, „aber dann würde sie wieder abgelehnt und alles wäre umsonst.“ Ilk bezog sich auf eine Sitzung im Oktober, in der eine Baumschutzsatzung in einem ersten Entwurf vom Gemeinderat abgelehnt wurde. Die Kritiker befürchten einen zu hohen Personalaufwand für die Stadt, die kontrollieren müsste, ob die Satzung eingehalten wird, und eine Gängelung von Bauherren.

Bäume als Klimaschutz

Die Grünen und die Lubu möchten die Baumschutzsatzung unbedingt – und zwar möglichst bald. Die Grünen-Stadträtin Christine Knoß sagte: „Wir müssen damit zügig vorankommen.“ Und ihre Parteikollegin Elfriede Steinwand ergänzte: „Das ist doch offensichtlich, dass bestimmte Leute einfach keine Baumschutzverordnung wollen.“ Elga Burkhardt meinte, das mit dem Personalmangel sei nur eine neue Ausrede. Während viele Ludwigsburger spätestens seit den letzten heißen Sommern erkannt hätten, dass Bäume der beste Klimaschutz seien, „betrachtet die Verwaltungsspitze Bäume immer noch als Störfaktor“.

Alles nur Wahlkampfparolen?

Die Vehemenz, mit der Grüne und Lubu das Anliegen vorantreiben wollten, sei dem anstehenden Kommunalwahlkampf geschuldet, sagte Andreas Rothacker (FW): „Das ist vor allem Populismus.“ Statt gemeinsam nach einer guten Lösung zu suchen, wollten sie sich nur ins rechts Licht setzen. Maik Braumann (CDU) beharrte darauf, dass der Aufwand für den Erhalt von Bäumen nicht unverhältnismäßig sein dürfe. Mit der Forderung, dass der Gemeinderat über jede anstehende Baumfällung informiert werden solle, würden die Grünen über das Ziel hinausschießen. Grundsätzlich gelte: „Es ist nicht schlecht bestellt um die Bäume in Ludwigsburg.“

„Ein alter Baum ist wie ein altes Haus“

In vielen Fällen sei die Rettung von alten Bäumen einfach viel zu teuer, meinte Johann Heer (FDP). Damit treibe man nur die Baukosten und die Mieten hoch. Statt neue Stellen für Personen zu schaffen, die überprüfen müssten, ob eine Fällung rechtens ist, solle man lieber neue Bäume pflanzen. Die müssten ja nicht immer am Straßenrand stehen, wenn da der Platz für die ausladenden Wurzeln fehle. Die Losung der FDP lautet: „1000 Bäume in 10 Jahren.“ Dem widersprach Ulrike Schmidtgen: „Das mit den alten Bäumen ist wie mit einem alten Haus“, sagte die Leiterin des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen, „das hat Charme.“ Dem dürfe man nicht einfach die Baukosten gegenüber stellen: „Ein alter Baum ist viel, viel mehr wert als ein junger – auch für das Klima.“ Die Verwaltung sei angehalten, in jedem einzelnen Fall abzuwägen. „Grundsätzlich informieren wir den Gemeinderat immer über anstehende Fällungen“, sagte sie. Nur wenn ein Baum die Verkehrssicherheit gefährde, müsse manchmal so schnell gehandelt werden, dass keine Information mehr möglich ist.

Problem Kallenberg’sches Gelände

Tatsächlich habe es in jüngster Zeit einige Fällungen gegeben, von denen der Gemeinderat nichts erfahren habe, sagte Dieter Juranek (SPD). Und im Fall der Rodungen am Kallenberg’schen Gelände sei der Gemeinderat „nicht kritisch genug gewesen“. Man habe den Räten davor „taktisch kluge Aufnahmen“ gezeigt – aus dem Winter, mit wenig Grün. „Wir haben das beschlossen“, sagte Juranek selbstkritisch, „aber was da passiert ist, ist wirklich herb.“ Die Stadt brauche eine Baumschutzsatzung. Um zu erreichen, dass auch Privatleute wieder mehr für den Baumbestand tun. „Ich glaube schon, dass die Verwaltung auf der Höhe der Zeit ist, aber die Privaten machen nichts mehr für Bäume“, sagt der SPD-Stadtrat. Wo neu- oder umgebaut werde, gebe es vor allem Einfassungen mit Stein und Schotter und vielleicht noch „ein paar bonsaiartige Gewächse“.