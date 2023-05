1 Herbert Babel (links) wird von Oberbürgermeister Knecht geehrt. Foto: Jürgen Bach

Rund 250 Frauen und Männer haben im Residenzschloss gefeiert. Der Ludwigsburger Oberbürgermeister ehrt Herbert Babel mit der Bürgermedaille für dessen vielfaches Engagement für die Menschen in der Barockstadt.









Der Prunkraum im Schloss Ludwigsburg ist am Freitagabend proppenvoll. Im Ordenssaal sitzen die Gäste dicht an dicht. Zur Stadtgründungsfeier inklusive Verleihung der Bürgermedaille an Herbert Babel sind gut 250 Personen in die gute Stube der Barockstadt gepilgert. Vermutlich würden weit mehr Menschen gerne dabei sein, doch die Plätze sind eben begrenzt. Der Saal mit der hohen Decke und den pompösen Gemälden ist zwar groß, aber nicht groß genug. Egal. Dieser Raum muss es sein. Im Forum zum Beispiel wäre mehr Platz. Aber der Ordenssaal ist halt einzigartig. Diesen Ordenssaal hat Friedrich I., der 1806 zum württembergischen König aufgestiegen war, als Thronsaal während seiner Sommeraufenthalte in Ludwigsburg genutzt.