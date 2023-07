3 Während es am Samstag auf dem Marktplatz zu voll war, musste diesen Kunden bei Lange keine Warteschlange in Kauf nehmen. Foto: factum/Simon Granville

Weil während des Wochenmarkts viel los ist, sieht sich die Stadt zum Handeln gezwungen. Das Ordnungsamt schießt bei seinen Bemühungen, die Leute auf Abstand zu halten, aber ein Stück über das Ziel hinaus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Die Regelungen für Restaurants in der Corona-Krise trifft die Gastronomen überall in der Region hart. Viele versuchen derzeit, sich irgendwie über Wasser zu halten. Das Lange am Markt in Ludwigsburg hat von Anfang an versucht, trotz des grassierenden Coronavirus’ und drohender Einbußen die eigenen Werte nicht einfach über den Haufen zu werfen.