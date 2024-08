Ludwigsburg: „Sie ist die Kreative, ich der Rechner“ – Café Soufflé hat eröffnet

11 Cathy Nguyen und Eric Massing in ihren neuen Café in Ludwigsburg Foto: Simon Granville

Vor rund einem Jahr haben sie den Mietvertrag unterschrieben, nun geht es endlich los. Eric Massing und Cathy Nguyen haben ihr Café Soufflé eröffnet. Was sie ihren Gästen bieten.











Die Silhouette eines Springbrunnens ziert die Wand, die Lampenschirme und die Kaffeemaschine strahlen in mintgrün. Das neue Café Soufflé in der Kirchstraße hat seine Tür am Sonntag eröffnet. Cathy Nguyen (26) und Eric Massing (24), ein Paar aus Stuttgart, hat seinen Start hier kurzfristig bekanntgegeben. „Schon um 11.30 Uhr war das Café am Sonntag voll“, sagt Eric Massing. Das Konzept: ein französisch-japanisches Kaffeehaus mit Bar. Frühstück am Vormittag, Mittagessen oder der Cocktail am Abend – das junge Paar will zu den verschiedensten Zeiten etwas Besonderes anbieten.