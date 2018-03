Ludwigsburg Schlägerei zwischen zwei Männern

Von red/aks 05. März 2018 - 12:26 Uhr

Der 35-Jährige erlitt bei der Schlägerei leichte Verletzungen. Foto: Phillip Weingand (Symbolbild)

Ein 30-jähriger Mann geriet Samstagnacht in Ludwigsburg mit seinem Bekannten derart in Streit, dass die beiden Männer gegenseitig aufeinander einschlugen. Bei der Schlägerei kamen als Waffen auch eine Vase und ein Holzbrett zum Einsatz.

Stuttgart - Mit einer Schlägerei endete am Samstag gegen 23.30 Uhr der zunächst gemeinsam begonnene Abend zweier 30 und 35 Jahre alten Männer in Ludwigsburg.

Laut Polizei trafen sich die beiden Bekannten in der Wohnung des Älteren in der Abelstraße und tranken dort vermutlich zusammen Alkohol. Im Laufe des Abends gerieten die Männer in Streit. Zwischen den beiden kam es zu einem Gerangel, sie schlugen wohl auch gegenseitig aufeinander ein. Der 35-Jährige warf den Jüngeren schließlich aus seiner Wohnung. Der 30-Jährige warf dann im Hausflur mit einer Vase nach dem Älteren.

Streit setzt sich auf der Straße fort

Auf der Straße vor der Wohnung stritten sich die beiden Männer anschließend weiter. Der Jüngere soll sich ein Holzbrett als Waffe gegriffen haben und seinen 35-jährigen Bekannten damit verfolgt haben. Bei der Verfolgung beschädigte der 30-Jährige wohl auch ein geparktes Auto. Ob an dem PKW ein Schaden entstand, muss die Polizei noch prüfen.

Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.