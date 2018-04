Ludwigsburg Schlägerei am Bahnhof

Von red/aks 26. April 2018 - 12:22 Uhr

Die beiden jungen Männer flüchteten vom Tatort. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 16-Jähriger gerät am Bahnhof in Ludwigsburg mit einem unbekannten Mann in Streit. Es kommt zum Schlagabtausch. Ein 18 Jahre alter Freund des Jugendlichen will ihm helfen und wird von einem zweiten unbekannten Mann ebenfalls in eine Schlägerei verwickelt.

Ludwigsburg - Zu einer Schlägerei zwischen vier Personen ist es am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr im Ludwigsburger Bahnhof gekommen.

Laut Polizei geriet ein 16-Jähriger mit einem bislang unbekannten Mann am Bahnsteig 2 in Streit. Dabei schlugen die Beteiligten aufeinander ein. Ein 18 Jahre alter Freund des Jugendlichen, welcher sich auf Bahnsteig 1 befand und die Schlägerei beobachtete, lief daraufhin über die Gleise, um dem 16-Jährigen zu helfen.

Ein Leichtverletzter

Zwischen dem 18-Jährigen und einem zweiten Unbekannten kam es anschließend ebenfalls zu einem Schlagabtausch, bei dem der 18-Jährige einen Gürtel sowie eine Plastikflasche eingesetzt haben soll. Der zweite Unbekannte schlug ihm wohl mit dem Lenker eines City-Rollers ins Gesicht. Der 18-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei traf den 16 und den 18 Jahre alten Beteiligten noch am Bahnhof an, die zwei unbekannten Männer flüchteten wohl in Richtung Myliusstraße.

Die Täterbeschreibung

Einer der unbekannten Männer soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine hagere Statur und dunkle Haare sowie einen Bart. Er trug bei der Tat ein schwarzes T-Shirt. Der andere Unbekannte wird auf 25 Jahre geschätzt. Er soll klein und kräftig gewesen sein und einen kleinen Kinnbart gehabt haben. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt und eine Jeans.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0711/870-350 bei der Bundespolizei in Stuttgart melden.