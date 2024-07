Ludwigsburg: Rund 50 Katalysatoren gestohlen – drei Männer in U-Haft

Rund 50 Katalysatoren gestohlen – drei Männer in U-Haft

Drei Männer sollen rund 50 Katalysatoren von Fahrzeugen gestohlen haben, um sie zu verkaufen. Die mutmaßlichen Täter wurden wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in Ludwigsburg festgenommen.











Die Kriminalpolizei Heilbronn hat am vergangenen Donnerstag drei Männer im Alter von 22, 28 und 30 Jahren in Ludwigsburg festgenommen. Ihnen wird laut der Polizei und der Staatsanwaltschaft Heilbronn vorgeworfen, seit Anfang Mai rund 50 Katalysatoren aus Fahrzeugen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz gestohlen zu haben, um sie dann zu verkaufen.