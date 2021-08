1 Die Polizei ermittelt gegen bislang unbekannte Reifenstecher (Symbolbild). Foto: imago/Christian Ohde/Christian Ohde

An mindestens acht Fahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht auf Montag einen oder mehrere Reifen zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.















Ludwigsburg - Eine böse Überraschung haben mehrere Autobesitzer am Montagmorgen im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler erlebt. Ein oder mehrere Täter hatten in der Nacht an mindestens acht geparkten Fahrzeugen einen oder mehrere Reifen zerstochen. Die beschädigten Wagen waren in der Jahnstraße, der Schwaikheimer Straße und im Lembergblick abgestellt. Die Polizei schließt nicht aus, dass noch weitere Autos in der Umgebung betroffen sein könnten. Zeugen, die im Verlauf der Nacht die Täter beobachtet haben, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Telefonnummer 07 141 / 299 200, zu melden.