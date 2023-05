1 Kleine Blätter, großer Ärger Foto: factum

Ludwigsburg - Ob es nun ein Fehler war, wie einzelne Stadträte monierten, oder doch nur eine Fehleinschätzung der Bürgerstimmung, lässt sich nicht mehr entscheiden. Klar ist aber, dass sich Ludwigsburg im vergangenen Herbst mit der Weigerung, die Laubsäcke der Bürger einzusammeln, viel Ärger eingehandelt hat. Der Umweltausschuss hat deshalb schon jetzt diskutiert, wie in diesem Jahr verfahren werden soll. Aber das ist nicht so einfach, denn am Ende sollte auch die Stadtkasse weniger belastet werden. Um jedoch die Bürger nicht gleich wieder zu verschrecken, soll das Laub zumindest 2021 wieder abgeholt werden.