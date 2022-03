1 Ein 37-Jähriger hat in Ludwigsburg mehrere Autos beschädigt (Symbolbild) Foto: imago images / Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch

Die Polizei nimmt einen 37-Jährigen, der in Ludwigsburg wütet, fest. Wie sich herausstellt, hat der Mann mächtig über den Durst getrunken.















Ein 37-Jähriger war am Donnerstagabend in Ludwigsburg außer Rand und Band. Der Mann beschädigte gegen 19.30 Uhr in der Solitudestraße mehrere Autos, warf einen Elektroroller um und eine Mülltonne in eine Unterführung. Ein Zeuge meldete den Randalierer schließlich bei der Polizei.

Die Beamten stoppten einen Verdächtigen, auf den die Beschreibung passte in der Leonberger Straße. Bei der Kontrollen stellten sie fest, dass der Mann offenbar getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,3 Promille. Wie sich herausstellte, hatte der Mann an mindestens fünf Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Der Schaden, den der Mann angerichtet hat, steht indes noch nicht fest.