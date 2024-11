Ludwigsburg: Radfahrer stürzt – Zeugensuche nach riskantem Überholmanöver

1 Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Am Donnerstagmorgen ist in Ludwigsburg ein 15-jähriger Radfahrer durch ein riskantes Überholmanöver eines anderen Radfahrers gestürzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Verletzten. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Donnerstagmorgen ist in Ludwigsburg in Folge eines riskanten Überholmanövers eines Fahrradfahrers ein 15-jähriger Radfahrer gestürzt. Nach Angaben der Polizei waren ein bislang unbekannter Radfahrer und der später verletzte Jugendliche gegen 7.35 Uhr nebeneinander auf dem Fahrradweg der Alleenstraße in Fahrtrichtung Bahnhof unterwegs, als der Unbekannte rechts neben dem 15-Jährigen plötzlich beschleunigte und unmittelbar vor dem Jugendlichen nach links abbog.

Um eine Kollision zu vermeiden, legte der 15-Jährige laut Polizei eine Gefahrenbremsung hin, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lesen Sie auch Polizei sucht Zeugen Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt offenbar fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141/18-5353 oder per E-Mail an Ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.