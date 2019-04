1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in einem Bus in Poppenweiler. (Symbolbild) Foto: dpa

In einem Bus in Poppenweiler beleidigt ein Betrunkener den Fahrer. Als dieser den Unbekannten aus dem Bus werfen will, reagiert er aggressiv. Die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigsburg-Poppenweiler - Ein bislang unbekannter, betrunkener Fahrgast hat am Mittwochabend einen 62 Jahre alten Busfahrer in Ludwigsburg-Poppenweiler beleidigt und im Bus randaliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war der Unbekannte gegen 20.30 Uhr in der Buslinie 430 zwischen Eglosheim und Poppenweiler unterwegs. Als der Bus in Poppenweiler ankam, pöbelte der Fahrgast den Busfahrer an und beleidigte ihn offenbar auch.

Als der 62-Jährige den Fahrgast an der Bushaltestelle „Zehntscheuer“ in der Reinhold-Maier-Straße hinauskomplementierte, weigerte sich dieser zunächst und schlug mit seinem Rucksack gegen die Armatur.

Die Polizei sucht Zeugen

Eine Zeugin, sie sich ebenfalls im Bus befand, rief schließlich die Polizei. Bis die Polizei eintraf, hatte sich der Unbekannte allerdings schon aus dem Staub gemacht. Auch eine Fahndung blieb erfolglos.

Der Querulant wird wie folgt beschrieben: Etwa 43 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und sehr schlank. Er sprach Deutsch mit schwäbischem Akzent, hat ein ovales beziehungsweise schmales Gesicht, grau melierte Haare und trug einen Drei-Tages-Bart. Darüber hinaus war er komplett in schwarz gekleidet.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07141/281011 um Zeugenhinweise.