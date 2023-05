6 Auch ein Jahrmarkt erwartet die Besucher auf dem Pferdemarkt in Ludwigsburg. Foto: /Werner Kuhnle

Dackelrennen, Krämermarkt und Reitshow: Der Pferdemarkt in Ludwigsburg hat begonnen. Wir zeigen die Bilder von der Veranstaltung.









Das Kettenkarussell dreht sich wieder: Am Freitag hat der Pferdemarkt in Ludwigsburg begonnen. In diesem Jahr findet das Fest wieder mit dem vollen Programm statt, also auch mit dem historischen Umzug am Sonntag. Im vergangenen Jahr hatten die Bürgerinnen und Bürger zwar nach der dreijährigen Coronapause wieder auf dem Pferdemarkt gefeiert, aber auf den Umzug verzichten müssen.