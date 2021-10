1 Ein bislang unbekannter Mann hat einen 27-Jährigen in Ludwigsburg mit einem Klappmesser attackiert (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

In der Nähe des Ludwigsburger Bahnhofs wird ein 27-Jähriger ungewollt in eine Streiterei hineingezogen. Als er sich wehrt, zückt sein Gegenüber ein Messer.















Ludwigsburg - Ein 27-Jähriger ist bei einer Messerattacke am Dienstag in Ludwigsburg verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war es gegen 21.10 Uhr an der Ecke Leonberger und Solitude Straße zu einem Handgemenge zwischen dem Angreifer und einem Begleiter gekommen. Dabei schubste einer der beiden seinen Kontrahenten auf den unbeteiligten 27-Jährigen. Der Passant wehrte sich, woraufhin einer der Streithähne ein Klappmesser aus der Hosentasche zog und auf den Mann einstach. Er erlitt dabei Schnittverletzungen an den Armen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß sein und eine Glatze haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Streitenden oder der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Telefonnummer 07141/185353, zu melden.