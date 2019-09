1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Unbekannter betritt in Ludwigsburg-Oßweil eine Bäckerei und fordert Geld von einer Angestellten. Um seiner Forderung Druck zu verleihen, behauptet er, er habe Kontakte zur Mafia. Die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigsburg-Oßweil - Ein bislang Unbekannter hat am Montag in einer Bäckereifiliale in Ludwigsburg-Oßweil von einer Angestellten Geld gefordert. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, betrat der Täter gegen 5 Uhr das Geschäft und rief der Angestellten zu, dass einer seiner Verwandten bei der Mafia sei. Daraufhin bat die 42-Jährige einen anwesenden Kunden darum, den Unbekannten hinaus zu bringen.

Der Unbekannte bringt erneut die Mafia ins Spiel

Der hilfsbereite Kunde kam der Bitte nach und die Angestellte verriegelte die Eingangstür. Als sie kurz darauf für einen weiteren Kunden die Tür öffnete, kam schließlich auch der unbekannte Täter wieder herein. Dieses Mal trat er hinter die Theke, brachte erneut die Mafia ins Spiel und forderte in gebrochenem Deutsch Geld von der 42-Jährigen. Darüber hinaus verstand die Angestellte nicht, was der Mann sagte. Als sie nicht auf die Forderungen einging und eine weitere Angestellte das Geschäft betrat, verließ der Täter die Bäckerei.

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein und hat einen dunklen Teint. Er hat einen Oberlippenbart und trug dunkle Kleidung. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07141/281011um Zeugenhinweise.