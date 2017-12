Ludwigsburg-Oßweil Betrunkener fährt 73-Jährigen an und flüchtet

Von red/sada 14. Dezember 2017 - 13:26 Uhr

Der schwer verletzte ältere Mann musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa

Ein betrunkener Transporterfahrer hat im Stadtteil Oßweil einen 73-Jährigen angefahren, schwer verletzt und einfach liegen lassen. Ein Zeuge hat die Polizei auf die Spur des Flüchtigen gebracht.

Ludwigsburg - Mit schwersten Verletzungen ist 73-jährigen Fußgänger mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er am Mittwoch gegen 18:20 Uhr in Ludwigsburg-Oßweil angefahren worden war. Wie die Polizei berichtet, ist der 47-jähriger Fahrer, der einen Transporter der Marke Reault Master fuhr, nach dem Zusammenstoß davongefahren und ließ den verletzten Mann liegen. Der Fahrer war auf der Friesenstraße in Richtung Oßweil unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste er gegenüber einer Tankstelle im Bereich einer Bushaltestelle den von rechts kommenden 73-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn überquerte. Durch die Kollision stürzte der Mann auf den Asphalt und verletzte sich schwer.

Mehr zum Thema

Der Fahrer prallte außerdem gegen einen geparkten Volvo

Nach dem Zusammenstoß prallte der Transporter-Fahrer noch gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Volvo. Ohne sich um den verletzten Fußgänger und den angerichteten Schaden von rund 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der 47-Jährige davon.

Nachdem ein Zeuge das Kennzeichen lesen konnte und den abgestellten Transporter in unmittelbarer Nähe auf einen Discounter-Parkplatz entdeckte, alarmierte er die Polizei. Die Polizei konnte den 47-Jährigen fassen und nahm ihn vorläufig fest.

Der zunächst Flüchtige wurde von der Polizei verhaftet

Da die Beamten Alkoholgeruch bei ihm wahrnahmen, musste sich der Mann einem Atemalkoholtest und einer Blutentnahme unterziehen. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt und der Transporter sichergestellt. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg bittet Zeugen sich zu melden unter: 0711/6 86 90.