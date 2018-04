Ludwigsburg Opel überschlägt sich nach Zusammenstoß mit BMW

Von red 10. April 2018 - 21:18 Uhr

Bei einem Unfall in Ludwigsburg wurde eine Frau leicht verletzt (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

Weil eine 25-jährige BMW-Fahrerin bei Ludwigsburg eine rote Ampel missachtet hatte, prallte ihr Auto mit dem Opel eines 75-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall geriet der Opel ins Schleudern und überschlug sich.

Ludwigsburg - Eine 25-jährige BMW-Fahrerin hat am Dienstag offenbar bei Ludwigsburg eine rote Ampel missachtet und dadurch einen Unfall mit einem 75-jährigen Opelfahrer verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrerin gegen 15 Uhr auf der Leonberger Straße in Ludwigsburg unterwegs und wollte über die Bundesstraße 27 in die Hindenburgstraße fahren. Dabei übersah sie anscheinend eine rote Ampel und prallte an der Kreuzung mit dem Opelfahrer zusammen, der aus der Richtung Kornwestheim kam. Durch die Wucht des Aufpralls riss ein hinteres Rad des Opels ab und blieb am BMW hängen. Der Opel geriet dadurch so ins Schleudern, dass er etwa fünfzehn Meter weiterrutschte, sich drehte und sich letztlich überschlug. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrerin des BMW verletzte sich leicht. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 / 18 5353 zu melden.