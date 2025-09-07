Ludwigsburger OB Matthias Knecht: Ohne Filter – Knechts ulkiges Instagram schlägt glattpolierte Konkurrenz

Unscharfe Bilder, spontane Posts, keine Filter. Das Profil des Ludwigsburger Oberbürgermeisters Matthias Knecht ist irgendwie schräg – dennoch genau das Richtige in diesen Zeiten.
Matthias Knecht steht unter Druck. Während er die Stadt auf Sparkurs trimmt, tut sich die Bevölkerung schwer, diese neue Realität zu akzeptieren. Die Kritik wird lauter – von Vereinen, Kulturinstitutionen und besonders von der linken Szene, die sich den OB wegen Kürzungen im Sozialbereich vorknöpft. Es ist die bislang härteste Phase seiner Amtszeit.