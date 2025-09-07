Ludwigsburger OB Matthias Knecht: Ohne Filter – Knechts ulkiges Instagram schlägt glattpolierte Konkurrenz

Unscharfe Bilder, spontane Posts, keine Filter. Das Profil des Ludwigsburger Oberbürgermeisters Matthias Knecht ist irgendwie schräg – dennoch genau das Richtige in diesen Zeiten.

Matthias Knecht steht unter Druck. Während er die Stadt auf Sparkurs trimmt, tut sich die Bevölkerung schwer, diese neue Realität zu akzeptieren. Die Kritik wird lauter – von Vereinen, Kulturinstitutionen und besonders von der linken Szene, die sich den OB wegen Kürzungen im Sozialbereich vorknöpft. Es ist die bislang härteste Phase seiner Amtszeit.

Doch es gibt einen Ort, an dem all das keine Rolle spielt: Knechts Instagram-Account. Dort zeigt er sich im Schwedenurlaub, beim Basketballzocken, beim Handballjubel oder mit Schwert und Schild auf dem Mittelaltermarkt. Die Fotos sind oft unscharf, manchmal unvorteilhaft von unten aufgenommen, oft spontan aus dem Augenblick heraus. Also genau das Gegenteil der glattpolierten Welt, die man sonst auf Social Media sieht. Und genau das macht den Reiz aus.

Kleine Stadtbahn-Provokationen

Es ist unterhaltsam, wenn Knecht aus dem Urlaub ein Foto einer Stadtbahn postet, die er jetzt ausprobieren werde. Es ist selbstironisch, wenn er sich auf einem Rasenmäher des Bauhofs mit „Männerträume“ betitelt.

Und es ist ansteckend, wenn er jedes kleine Stadtteilfest so bewirbt, als sei es das gesellschaftliche Highlight des Jahres. Knecht ist nicht nur Oberbürgermeister – er ist Fan seiner Stadt.

Klar, auch andere Bürgermeister im Landkreis treten online so bodenständig und salopp auf wie Knecht – für eine Stadt mit fast 100.000 Einwohnern ist diese Hemdsärmeligkeit jedoch etwas Besonderes.

In Tübingen nutzt Boris Palmer Instagram vor allem, um zu streiten und Artikel zu posten, in denen er selbst zu Wort kommt. In Esslingen inszeniert sich Matthias Klopfer als Profi: stets makellos, aber auch distanziert – Urkundenübergaben, Ratsbeschlüsse, Pflichttermine. In Villingen-Schwenningen gibt sich Oberbürgermeister Jürgen Roth zwar bürgernah, viele Posts drehen sich jedoch um ganz große Fragen wie christliche Werte und faire Bezahlung.

Gegen Politikverdrossenheit

Jedem Amtsträger steht frei, wie er sich online präsentiert. Aber man sollte nicht unterschätzen, wie viel Wirkung in solchen Auftritten steckt. Im besten Fall können sie Politikverdrossenheit abbauen. Ein OB, der auf Instagram seinen Arbeitsalltag ohne offiziellen Filter teilt, schafft Nähe und Identifikation.

Er zeigt: Politik und Behörden bedeuten nicht nur Distanz, sondern sind Teil des alltäglichen Miteinanders. Wir sind alle Bürger einer Stadt – und wollen, dass sie vorankommt.

Knecht nutzt Instagram nicht als Bühne für Parolen, sondern als Fenster zu seiner Stadtliebe. Damit sendet er eine starke Botschaft: Er repräsentiert Ludwigsburg nicht nur als Amtsperson, sondern auch als Mitbürger. Und genau deshalb erzeugt sein Profil Vertrauen – in einer Zeit, in der Vertrauen in Politik und Behörden rar geworden ist.

Ob ihm das hilft, die schwierigste Phase seiner Amtszeit bis zur Wahl in zwei Jahren zu überstehen – das bleibt offen.