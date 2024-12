In Ludwigsburg haben dieses Jahr einige Cafés, Restaurants und Bars neu eröffnet. Ein Blick zurück zeigt: Die gastronomische Vielfalt in der Barockstadt kann sich sehen lassen.

Im Jahr 2024 war in Ludwigsburg gastronomisch einiges los. Diese Cafés, Restaurants und Bars kamen in diesem Jahr dazu.

1) Café Soufflé: Französisch-japanische Fusionsküche

Französische Törtchen und Eclair aus der Pâtisserie, Asia-Bowls und luftig leichte Pfannkuchen: In dem im August eröffneten Café Soufflé in der Kirchstraße werden verschiedene Esskulturen kombiniert. „Wir waren zusammen in Paris in einer Pâtisserie mit japanischem Einfluss, das fanden wir einfach toll. So entstand dann die Idee“, erzählte Cathy Nguyen kurz vor der Eröffnung des pastellgrünen Kaffeehauses mit Bar.

Café Soufflé, Kirchstraße 9, Dienstag bis Donnerstag 8.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 8.30 bis 22 Uhr, Sonntag 9.30 bis 21 Uhr.

2) Café Cup & Bowl: Morgens Frühstück, abends Cocktails

Dilek Rietzke hat Ende September das Café Cup & Bowl eröffnet und sich damit beruflich auf ganz neues Terrain begeben. Die gelernte Zahnarzthelferin reicht in dem kleinen Laden in der Wilhelmgalerie Stullen und Bowls, Desserts mit Dubai Schokolade und Smoothies. Bei ihr sollen Diabetiker fündig werden, aber auch alle anderen, denen an einer proteinreichen Küche mit wenig Kohlenhydraten und raffiniertem Zucker gelegen ist. Abends wird das Café zur Bar und es legen DJs auf – tanzen ist erlaubt.

Cup & Bowl, Wilhelmstraße 24, Montag bis Donnerstag 9.30 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 9.30 bis 22 Uhr, Sonntag 10 bis 15 Uhr.

Für Menschen, die es lieber süß mögen, hat Dilek Rietzke Pistaziencroissants im Angebot. Foto: Simon Granville

3) Caffè Pílu: Kaffeebohnen aus Costa Rica, Äthiopien, Guatemala

Sebastiano Pílu hat schon als 16-Jähriger in seiner italienischen Heimat in einer Bar gearbeitet und Espresso ausgegeben. Mit 20 kam er nach Fellbach und tauchte ein in die Welt des Kaffees – heute fließt sein ganzes Wissen über Kaffeebohnen, ihre Ernte, die Röstung und Zubereitung in sein Caffè Pílu, das er im Mai eröffnet hat. Am Stadtkirchenplatz 4 gibt es eine große Auswahl an Kaffee. Kundinnen und Kunden können ihn vor Ort probieren und die Bohnen direkt im Pílu oder online kaufen.

Caffè Pílu, Stadtkirchenplatz 4, Montag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr, Samstag 9.30 bis 16.30 Uhr.

4) Gelateria Flora: gespachteltes Eis

Seit März gibt es in Ludwigsburg eine weitere Eisdiele. Werner Reumann und Claudia Aguila sind keine Unbekannten in der Stadt. Sie haben davor die Tapasbar Sabor Iberico betrieben und versorgen die Ludwigsburger jetzt im Sommer unter anderem mit Karamell-, Vanille-, Joghurt-, Erdbeer- und Wassermelonen-Eis. Die Sorten, die in die Waffel gespachtelt zwei Euro aufwärts kosten, variieren je nach Verfügbarkeit von guten Zutaten und der Laune des Chefs.

Gelateria Flora, Seestraße 7, Winteröffnungszeiten bis 20. Dezember Freitag bis Sonntag 12 bis 18 Uhr.

Werner Reumann (rechts), sein Sohn Eric und Claudia Aguila in ihrer Gelateria Flora. Foto: Werner Kuhnle/

5) Gusto Gusto: Mediterrane Küche zuhause oder vor Ort

Bruschetta, Tagliatelle, Tiramisu: Piedro Abastante und Dragomir Marinkovic wollen gute Küche bieten – vor Ort oder per Take-away zuhause. Für irisches Ribeye Steak vom Weidenrind zahlt der Kunde 44,50 Euro, Spaghetti mit Tomatensoße, Parmesan und Basilikum liegen bei 14,50 Euro. Das Gusto Gusto hat seit August an der Ecke Eberhardstraße/Wilhelmstraße geöffnet. Nachmittags Kuchen und Kaffee, abends Cocktails und Wein bei einer Veranstaltung – und an Silvester darf es – mit telefonischer Anmeldung – ein Vier-Gang-Menü à la chef sein.

Gusto Gusto, Wilhelmstraße 8, Dienstag und Mittwoch 17 bis 22 Uhr, Donnerstag 17 bis 23 Uhr, Freitag 17 bis 00 Uhr, Samstag 10 bis 0 Uhr, Sonntag 10 bis 22 Uhr.

6) BonéMa: internationale Küche in der Kirchstraße

Auf der Karte vom BonéMa stehen Tapas, Grillplatte, Pasta, Helva – sonntags und an Feiertagen gibt es bis 14 Uhr ein von Gästen in Rezensionen häufig gelobtes Frühstücksbuffet. Durch eine gläserne Küche kann man zuschauen, wie die Gerichte zubereitet werden. Es treten regelmäßig Musikerinnen und Musiker auf. Außerdem kann das BonéMa auch für private Feiern gebucht werden.

BonéMa, Kirchstraße 3, Dienstag bis Donnerstag und Sonntag 9 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 3 Uhr.

7) Blutsbrüder: alter Gasthauscharme und üppige Portionen

Fabian und Jonas Zikofsky haben sich in diesem Jahr im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil selbstständig gemacht. Die beiden sind Brüder, Blutsbrüder, wenn man nach dem Name ihres Restaurants geht. Der eine kocht, der andere übernimmt den Service – die Aufteilung hat sich bewährt. Gemeinsam haben sie mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Gastronomie. Die Gerichte im Blutsbrüder sind mal gutbürgerlich, mal mediterran, mal asiatisch angehaucht – und immer üppig.

Restaurant Blutsbrüder, Hanseatenstraße 54, Montag bis Samstag, außer dienstags, 16 bis 23 Uhr, Sonn- und Feiertage 12 bis 22 Uhr.

8) Enshi: moderne, gehobene chinesische Küche

Jiebo Yi hat im Juli das Restaurant Enshi in der Seestraße eröffnet und bricht dort mit den klassischen Vorurteilen der chinesischen Küche. „Die meisten Deutschen denken, chinesisches Essen ist immer fettig und unfrisch“, sagt Yi. Vorgekochtes Essen komme für ihn aber nicht in Frage. Gemeinsam mit seinem Chefkoch hat er sich neue Kreationen für das Enshi überlegt – eine Kombination aus chinesischen und japanischen Gerichten. Die Spezialität des Hauses – eine mehr als drei Stunden geröstete Ente – kommt beim Test gut an: „Außen schön goldbraun und kross“.

Enshi, Seestraße 6, täglich geöffnet von 11 bis 22.30 Uhr.

Pekingente im Enshi Foto: Simon Granville

9) Roshnis Palace: Gerichte aus dem Tandoor

Am Ludwigsburger Reithausplatz gibt es seit Anfang des Jahres ein neues Restaurant: das Roshni’s Palace. Gurinder Bewas und sein Team wollen den Gästen ein Stück Indien näherbringen und servieren traditionelle Gerichte: Tandoori, Chicken Tikka, Palak Paneer. Als Kochgerät wird nur eine Pfanne auf offenem Feuer oder ein Tandoor, ein Holzkohle-Lehmofen, benutzt. „Der Tandoor ist der Allzweckofen der Inder“, schreiben die Besitzer auf ihrer Speisekarte.

Roshnis Palace, Reithausplatz 1, Montag bis Freitag 11.30 bis 15 und 17 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 11.30 bis 22 Uhr.