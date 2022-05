1 Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein unbekannter Mann greift eine Spaziergängerin im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen an. Der 23-Jährigen gelingt verletzt die Flucht. Nun sucht die Polizei Zeugen.















Am frühen Montagmorgen ist eine 23-Jährige in Ludwigsburg-Neckarweihingen von einem Unbekannten angegriffen worden. Das berichtet die Polizei. Die Frau war gegen 2.10 Uhr im Bereich der Felder oberhalb der Hohenrainstraße spazieren, als sie eine Person, die sich hinter ihr befunden haben soll, wahrnahm. Der Unbekannte habe die Spaziergängerin von hinten an die Schulter gefasst und sie angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch in Englisch habe die Spaziergängerin weiterlaufen wollen.

Dies habe der unbekannte Mann verhindert, indem er sie wohl festhielt und zu Boden brachte. Hier soll er der 23-Jährigen einmal ins Gesicht getreten haben. Dem Opfer sei es gelungen, den Unbekannten ebenfalls zu Boden zu bringen. Nach einer kurzen Auseinandersetzung flüchtete die leichtverletzte 23-Jährige und verständigte die Polizei. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter soll mindestens 1,90 Meter groß sowie rund 30 bis 40 Jahre alt sein und einen dunklen Teint haben. Die Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Der Polizeiposten Oststadt (Telefonnummer: 07141/29920-0) ermittelt und sucht Zeugen.