Ludwigsburg: Nach Gewalt eines Geflüchteten – Nicht Abschiebung, sondern Prävention schützt

Nachdem ein Polizist verletzt wurde, wird reflexartig nach Abschiebungen geschrien. Tatsächlich verschärft eine restriktive Migrationspolitik jedoch die Gefahr neuer Attentate.
Die Facebook-Kommentare zum Angriff eines Geflüchteten auf einen Polizisten und dessen Hund in Ludwigsburg-Oßweil am Sonntag sind schwer zu ertragen. Kritik an der Migrationspolitik ist legitim – aber was dort sichtbar wird, sind menschenverachtende Hassbotschaften bis hin zu Mordaufrufen. Ganze Gruppen werden entmenschlicht. Und fast reflexhaft ertönt wieder der Ruf nach Abschiebungen.