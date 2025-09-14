Ludwigsburg: Nach Gewalt eines Geflüchteten – Nicht Abschiebung, sondern Prävention schützt

Nachdem ein Polizist verletzt wurde, wird reflexartig nach Abschiebungen geschrien. Tatsächlich verschärft eine restriktive Migrationspolitik jedoch die Gefahr neuer Attentate.

Die Facebook-Kommentare zum Angriff eines Geflüchteten auf einen Polizisten und dessen Hund in Ludwigsburg-Oßweil am Sonntag sind schwer zu ertragen. Kritik an der Migrationspolitik ist legitim – aber was dort sichtbar wird, sind menschenverachtende Hassbotschaften bis hin zu Mordaufrufen. Ganze Gruppen werden entmenschlicht. Und fast reflexhaft ertönt wieder der Ruf nach Abschiebungen.

Doch Sicherheit entsteht nicht durch Hass und auch nicht durch plump geforderte, teils rechtswidrige Abschiebungen. Sicherheit entsteht, wenn wir die Menschen ernst nehmen, die längst hier sind. Der Skandal liegt nicht in der Zuwanderung selbst, sondern darin, dass Betreuungsangebote abgebaut werden – Angebote, die helfen könnten, Gefahren früh zu erkennen.

Scheindebatten statt echter Prävention

Das ist kein Kommentar über Grenzkontrollen oder Abschiebequoten. Es geht um eine Realität: Viele Schutzsuchende leben in Deutschland und werden bleiben – laut Studien hat etwa ein Drittel von ihnen psychische Probleme. Krieg, Folter, Flucht, Überforderung im neuen Land, Sprachbarrieren und oft staatliche Hürden zur gesellschaftlichen Teilhabe – all das hinterlässt Spuren.

Die psychosoziale Versorgung deckt den Bedarf aber kaum ab. Nach Angaben der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer erhalten nur rund drei Prozent der Betroffenen überhaupt eine Behandlung. Statt diese Lücke endlich zu schließen, um Gewalt vorzubeugen, dreht sich die Debatte nach Vorfällen wie dem in Ludwigsburg um Herkunft, Religion und Abschiebungen. Prävention? Fehlanzeige.

Anstatt mehr Geld in Betreuung zu investieren – also in die Sicherheit für alle – wird weiter gekürzt und sich in Scheindebatten aufgerieben. Unter der neuen Bundesregierung droht sich dieser Sparkurs weiter zu verschärfen – und damit auch die Gefahrenlage.

Leidtragende sind Städte und Kreise, die gerne eine effektive Flüchtlingsbetreuung betreiben würden, aber unter den Finanzproblemen zusammenbrechen. Ende 2024 musste die Stadt Ludwigsburg ihr Team aus Flüchtlingsberatern auflösen und gab die Aufgabe an das Landratsamt zurück. Mehrere Quellen beteuern, dass die Qualität des Angebots trotz dessen gehalten wird. Das Zeichen ist dennoch fatal – viele Verwaltungsmitarbeiter und Stadträte sehen den Schritt weiterhin problematisch.

Schräge Erwartungshaltung

Die Haltung gegenüber Geflüchteten ist in Deutschland paradox. Wir setzen bei ihnen dieselben – manchmal sogar strengere – Leistungserwartungen an als bei Einheimischen. Dabei starten sie von einem völlig anderen Punkt: Sie haben Krieg erlebt, wir nicht. Sie sprechen die Sprache nicht, für uns ist sie selbstverständlich. Sie haben kein soziales Umfeld, wir meist ein stabiles Netz aus Familie und Freunden. Sie begegnen Fremdenfeindlichkeit, wir erleben Zugehörigkeit.

Wir müssen endlich begreifen: Wer hier lebt, braucht Unterstützung, um ein Teil dieser Gesellschaft zu werden. Dafür braucht es Geld, Zeit und Offenheit – es sind Investitionen in unsere gemeinsame Sicherheit. Wer nur nach Abschiebung ruft und die Scheindebatten vorantreibt, macht die Lage gefährlicher, nicht besser.