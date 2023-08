1 Beim Eckgebäude an der Sternkreuzung ist eine Sanierung dringend nötig. Foto: factum//Archiv

Ludwigsburg - Aus der Traum! Hatten sich Rathausmitarbeiter und Stadträte im Sommer 2019 noch der Vorstellung hingegeben, das denkmalgeschützte Eckgebäude Wilhelmstraße 1 bis 5 könne so umgebaut werden, dass Bürgerdienste und Standesamt unter einem Dach zusammenfinden könnten. Besonders begeistert hatte damals ein Konzept für einen völlig neuen Trausaal. Einen ansprechenden Trauraum vermissen die Ludwigsburger seit Langem – und, so wie die Dinge stehen, werden sie ihn wohl auch weiterhin vermissen. Denn der Ausschuss für Stadtentwicklung hat am Donnerstag die Pläne für die Rundumsanierung des Palais’ verworfen. Die Corona-bedingte Finanznot lässt es nicht zu. Saniert wird aber dennoch – allerdings nur das Nötigste.