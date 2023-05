1 Ludwigsburg muss sparen. Darum fällt eine neue Sporthalle in der Oststadt deutlich kleiner aus als noch 2019 geplant. Foto: stz/Pascal Thiel

Die 2019 vom Ludwigsburger Gemeinderat beschlossene Vierfeld- ist auf eine Dreifeldhalle geschrumpft. Das hält nicht nur der Stadtverband Sport für falsch.









Ludwigsburg - Die Schulen und die Sportvereine in der Ludwigsburger Oststadt müssen sich schon seit vielen Jahren mit zu wenigen und in die Jahre gekommenen Turnhallen zufrieden geben. Jetzt steigt auch noch die Zahl der Schüler: Die Justinus-Kerner-Schule ist als Gesamtschule in die Oststadt gezogen und an der Fuchshofstraße wird eine neue Grundschule gebaut. Darum müsse endlich die lange diskutierte Sporthalle Ost gebaut werden, sagte Konrad Seigfried im Schul- und Sportausschuss. Das Geld reiche jedoch nur für eine Dreifach- und nicht für die bereits beschlossene Vierfachhalle.