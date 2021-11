1 Die Polizei hat in Ludwigsburg einen 22-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 22-Jähriger liefert sich in Ludwigsburg mit einem anderen Autofahrer ein kurzes Rennen. Einige hundert Meter weiter erwartet ihn die Polizei.















Ludwigsburg - Mit 100 Stundenkilometern ist ein Mann mit seinem 5er-BMW in der Nacht auf Mittwoch durch Ludwigsburg gebrettert. Der 22-Jährige muss sich nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten. Wie die Polizei mitteilt, hatte der junge Mann gegen 1.30 Uhr an der Kreuzung Schwieberdinger Straße und Friedensstraße an einer roten Ampel neben einem grauen 3er-BMW angehalten. Als die Ampel auf Grün sprang, gaben beide Gas. Der 22-Jährige erreichte dabei laut Polizei eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 100 Kilometern in der Stunde. Offenbar nicht gerechnet hatte der Raser damit, dass etwa 500 Meter weiter die Polizei wartete.

Der Mann im zweiten BMW bemerkte die Kontrolle rechtzeitig und machte sich aus dem Staub. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer und bittet Zeugen um Hinweise.