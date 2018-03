Ludwigsburg Mit Eisenstange und Hammer angegriffen

Von red/aks 28. März 2018 - 14:47 Uhr

Die Polizei glaubt, die Tat stehe mit einem Fall der gefährlichen Körperverletzung von Sonntagabend in Ludwigsburg in Verbindung. Foto: Phillip Weingand

Zuerst provozieren drei Männer mehrere Gäste eines Cafés am Ludwigsburger Bahnhof, dann bewaffnen sie sich mit einer Eisenstange und einem Hammer und greifen einen der Gäste an.

Stuttgart - Mehrere noch unbekannte Männer konnten am Montag gegen 20.20 Uhr eine bevorstehende Auseinandersetzung zwischen fünf Personen am Bahnhof in Ludwigsburg verhindern.

Laut Polizei provozierten ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger mehrere Gäste eines Cafés. Dabei waren die Beiden in Begleitung einer weiteren, unbekannten Person. Insbesondere ein 18-jähriger Café-Gast wurde von den drei Männern angegangen. Die Polizei vermutet, dass die Provokationen mit einer Tat vom Sonntagabend zusammenhängen, bei der der 18-Jährige ausgeraubt und ein 23-jähriger Begleiter des jungen Mannes durch ein Messer schwer verletzt wurde.

Täter bewaffnen sich

Die drei jungen Männer verließen schließlich das Lokal und kamen kurz darauf bewaffnet mit Holzlatten, einer Eisenstange und einem Hammer zurück. Am Busbahnhof gingen sie auf einen 25-jährigen Bekannten des 18-Jährigen los. Eine Gruppe ältere Männer griff jedoch ein und entwaffnete die Angreifer.

Daraufhin flüchteten die drei jungen Männer. Die beiden 18- und 19-jährigen Tatverdächtigen konnten vorläufig fest genommen werden. Vermutlich waren sie bereits an den Taten am Sonntagabend beteiligt. Dem unbekannten Komplizen gelang die Flucht. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 07141/18-9 Zeugen und bittet insbesondere die älteren Männer, die die Angreifer entwaffnete, sich zu melden.