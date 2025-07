1 Die Feuerwehr löschte einen Brand in Ludwigsburg. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Mitten in der Nacht entdeckt ein Passant in Ludwigsburg brennende Mülltonnen. Die Polizei sucht nun Zeugen.











In der Siegesstraße in Ludwigsburg ist es laut Polizei in der Nacht zum Dienstag zu einem Brand mehrerer Mülltonnen gekommen. Ein Passant sah gegen 2.20 Uhr eine brennende 1 100-Liter-Mülltonne und rief die Polizei.