Mit mehreren Raufbolden und Schlägern hatten es Ordnungshüter in Ludwigsburg zu tun. Ein Polizist musste ins Krankenhaus, nachdem ein 26-Jähriger ihn gebissen hatte.















Ludwigsburg - Das gute Wetter hat am Samstag auch dazu geführt, dass in der Ludwigsburger Innenstadt einige hart über die Stränge schlugen. Besonders wild trieb es ein 26-Jähriger auf dem Akademiehof, der einen Polizisten derart fest biss, dass der Beamte ins Krankenhaus musste und nicht weiter arbeiten konnte. Die Polizei war nach Mitternacht auf dem Platz aufgeschlagen, weil ein anderer Besucher Parolen herumgeschrien und Personen wahllos angepöbelt hatte. Die Beamten erkannten dabei den 26-Jährigen in der Menge, der sich wegen eines Verbots gar nicht in der Innenstadt hätte aufhalten dürfen. Als ihn der 28-jährige Polizist zur Rede stellte und einen Ausweis verlangte, versuchte der Mann zu flüchten – der Beamte hielt ihn aber fest. Bei der folgenden Auseinandersetzung biss der 26-Jährige zu. Während der Verletzte am Streifenwagen behandelt wurde, provozierte ein 20-Jähriger, der ebenfalls polizeibekannt ist, einen Polizeihund, der in einer Transportbox im Fahrzeug saß. Ehe die Polizisten sich um den Tunichtgut kümmern konnten, schlug er den Kofferraumdeckel zu und rannte davon.

Quartett prügelt in Kneipe auf 42-Jährigen ein

Etwas früher am Abend war es auf dem Marktplatz bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen, ein 24-Jähriger wurde dabei verletzt. Ein Gleichaltriger hatte ihn gegen 23.45 Uhr beleidigt, woraufhin es zu einem Handgemenge kam. Der 24-Jährige, der beleidigt worden war, wurde von einem noch Unbekannten zu Boden gestoßen, dabei zerriss sein T-Shirt und er zog sich Schrammen zu. Als Unbeteiligte sich einmischten und schlichteten, machte sich der Verletzte gemeinsam mit einem ebenfalls noch unbekannten Begleiter davon.

Weniger glimpflich ging eine Schlägerei zwischen mehreren Kneipengästen in den frühen Morgenstunden in der Asperger Straße aus. Vier noch unbekannte Personen waren gegen 5.50 Uhr auf einen 42-Jährigen losgegangen. Der Mann, der stark alkoholisiert war, kam mit Gesichtsverletzung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.