Ludwigsburg Marihuana in der Unterhose

Von red/aks 09. Mai 2018 - 12:36 Uhr

Der Jugendliche muss sich jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung und Widerstand gegen Polizisten verantworten. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Polizei will einen 15-Jährigen an der Karlshöhe kontrollieren. Er weigert sich und muss auf das Polizeirevier. In seiner Unterhose finden die Polizisten abgepacktes Marihuana.

Ludwigsburg - Die polizeiliche Kontrolle eines 15-Jährigen und seines 17-jährigen Begleiters führten am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr zur Beschlagnahme einer geringen Menge Marihuana.

Laut Polizei waren die beiden Jugendlichen Beamten der Polizeihundeführerstaffel an der Karlshöhe in Ludwigsburg aufgefallen und sollten kontrolliert werden. Der 15-Jährige weigerte sich vor Ort kontrolliert zu werden und kam deshalb auf das Polizeirevier.

Tritte und Beleidigungen

Als er von zwei Beamten durchsucht werden sollte, leistete der 15-Jährige Widerstand, trat um sich und beleidigte die Polizisten. In seiner Unterwäsche fanden die Beamten in Alufolie verpacktes Marihuana und in seinem Geldbeutel außerdem eine EC-Karte, die nicht auf den 15-Jährigen ausgestellt war.

Der Jugendliche muss sich jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung und Widerstand gegen Polizisten verantworten. Die Ermittlungen zur sichergestellten EC-Karte dauern noch an.