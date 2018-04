Ludwigsburg Mann hilft junger Frau, sie klaut sein Auto

Von red/bb 24. April 2018 - 10:27 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl in Ludwigsburg. (Symbolfoto) Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Seine Hilfsbereitschaft ist einem 51-Jährigen am Montag in Ludwigsburg teuer zu stehen gekommen. Der Mann holte die 23-Jährige in Mannheim ab, sie stahl im Gegenzug sein Handy, sein Geld und seinen BMW.

Ludwigsburg - Auf dreiste Art hat sich am Montagnachmittag eine 23 Jahre alte Frau für die Hilfsbereitschaft eines 51-jährigen Mannes in Ludwigsburg-Egolsheim revanchiert. Sie stahl sein Handy, sein Geld und fuhr in seinem Auto davon.

Wie die Polizei berichtet, entstand der Kontakt wohl durch gemeinsame Bekannte, die den 51-Jährigen baten, der 23-Jährigen zu helfen. Der Mann sollte die junge Frau in Mannheim abholen, was er auch tat.

Doch als er die junge Frau für kurze Zeit in seiner Wohnung aus den Augen ließ, stahl sie sein Handy, seinen Geldbeutel und seine Fahrzeugschlüssel und machte sich mit dem BMW ihres Helfers aus dem Staub.

Bei dem Wagen handelt es sich um einen schwarzen BMW-Kombi der 3er-Serie, an dem Ludwigsburger Kennzeichen angebracht sind.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07141/22150-0 zu melden.