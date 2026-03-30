Ludwigsburg: Mann flüchtet vor Polizei und versucht Beamten zu schlagen

1 Die Polizei legte dem Mann Handschellen an (Symbolbild). Foto: Soeren Stache/dpa

Ein 39-Jähriger beschädigt in einer Ludwigsburger Gaststätte eine Shisha. Als die Polizei gerufen wird, flüchtet er vor den Beamten – und wird sogar handgreiflich.











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Ein 39-Jähriger ist am Sonntagabend in Ludwigsburg vor der Polizei geflüchtet und hat versucht, einen Beamten mit der Faust zu schlagen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr. Zunächst wurde ein pöbelnder Mann in einer Gaststätte in der Marbacher Straße gemeldet. Dort beschädigte der 39-Jährige unter anderem eine Shisha im Wert von etwa 120 Euro und weigerte sich, die Lokalität zu verlassen.