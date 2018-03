Ludwigsburg Mann verfolgt Diebe und wird lebensgefährlich verletzt

Von red/aks 26. März 2018 - 17:43 Uhr

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand

Ein 18-Jähriger wird am Busbahnhof in Ludwigsburg von mehreren Unbekannten bedroht, die Gruppe stiehlt ihm Handy und Geldbeutel. Bei der Verfolgung der Diebe wird ein Helfer des 18-Jährigen durch ein Messer lebensgefährlich verletzt.

Stuttgart - Nach einem schweren Raub sowie einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Sonntag gegen 21.15 Uhr in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Laut Polizei wurde ein 18-Jähriger im Bereich des Busbahnhofes von einer vier- bis fünfköpfigen Personengruppe umzingelt und dazu aufgefordert, seine mitgeführten Wertgegenstände herauszugeben.

Nachdem der junge Mann seine Wertsachen nicht aushändigte, wurde er vermutlich von einem der Täter ins Gesicht geschlagen. Daraus entwickelte sich wohl ein Gerangel, bei dem das Handy und der Geldbeutel des 18-Jährigen auf den Boden fielen.

Handy und Geldbeutel gestohlen

Die Unbekannten schnappten sich die beiden Wertgegenstände und rannten davon. Der 18-Jährige sowie drei Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren, die das Geschehen beobachteten, nahmen daraufhin die Verfolgung auf. In der Solitudestraße konnten die Männer die geflüchteten Diebe einholen. Es kam zu einem weiteren Handgemenge, in dessen Verlauf einer der Unbekannten ein Messer zog.

Zwar konnte einer der herbeigeeilten Männer das Handy und den Geldbeutel des 18-Jährigen zurück holen, doch es fehlte ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Helfer durch Messer verletzt

Bei dem Handgemenge wurde ein 23-jähriger Helfer des 18-Jährigen durch das Messer im Bereich des Oberkörpers lebensgefährlich verletzt. Der Helfer wurde anschließend von seinen Begleitern in ein Krankenhaus gebracht.

Die Gruppe der unbekannten Diebe, die alle auf etwa 20 Jahre geschätzt werden, konnte nach der Tat unerkannt flüchten. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07141/18-9 bei der Polizei melden.