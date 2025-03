13 Das Wetter war nicht perfekt, aber immerhin blieb der Regen aus. Foto: essigfoto.de/Andreas Essig

So richtig frühlingshaft wie an den Tagen zuvor ist das Wetter am Sonntag nicht. Aber immerhin bleibt der angekündigte Regen aus. Es ist Märzklopfen in Ludwigsburg, und die Menschen zieht es in die Innenstadt. Auf dem Marktplatz sind Stände und Zelte aufgebaut, hier findet ein Kunst- und Genussmarkt statt.