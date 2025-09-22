Ludwigsburg: „Machen gute Arbeit und werden bestraft“ – Vereine frustriert wegen Sparplänen

Die Sparmaßnahmen in Ludwigsburg betreffen nun auch den Sport – fast alle sind betroffen. Kritik gibt es an der Kommunikation der Stadt und an einer Ungleichbehandlung der Vereine.

In Ludwigsburg muss gespart werden. 15 Millionen jährlich hat sich der Gemeinderat vorgenommen. An diesem Mittwoch soll über das mittlerweile dritte Sparpaket abgestimmt werden. Ein Teil davon: die Neufassung der Sportförderrichtlinien. Ziel ist es, zehn Prozent des Förderbudgets einzusparen, insgesamt 90.000 Euro. Doch ist es sinnvoll, auch beim Sport den Rotstift anzusetzen? Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt – in der unter anderem der größte Verein der Stadt den Stadtverband für Sport kritisiert.

Ausgelöst wurde die Debatte durch den FDP-Stadtrat und Vorstand des MTV Ludwigsburg, Jochen Eisele. In einem Statement hatte er die geplanten Kürzungen als „nicht nachvollziehbar“ bezeichnet und die Stadträte aufgefordert, von den Plänen „Abstand zu nehmen“. Im Gemeinderat zeichnet sich jedoch keine große Gegenwehr ab – was den Frust bei den Vereinen weiter erhöhen dürfte.

Grundförderung zukünftig nur noch für Jugendliche

Was genau ändert sich? Bei der jetzt zur Abstimmung stehenden Neufassung soll ein stärkerer Fokus auf die Jugend gelegt werden. Deshalb wird die Grundförderung nur noch für Vereinsmitglieder bis 18 Jahre gezahlt, für Erwachsene gibt es dagegen keine Gelder mehr. Die Grundförderung für Jugendliche wird dafür von 18 auf 23 Euro erhöht.

Noch viel weitreichender ist: Der Mietkostenzuschuss für Vereine, die keine städtischen Anlagen zu vergünstigten Preisen nutzen, fällt ab kommendem Jahr weg. Das betrifft die drei Vereine Tanzsportclub (TSC) Residenz, den Bowlingsportverein (BSV) und die Flugsportgruppe.

Förderung für Neubauten sinkt um 20 Prozent

Zudem wird bei der Förderung von Baumaßnahmen gekürzt. Zukünftig sollen nicht mehr pauschal 50 Prozent der Kosten erstattet werden. Stattdessen wird unterschieden zwischen Neubauten und Renovierungen: Bei Renovierungen sinkt der Fördersatz auf 40 Prozent, bei Neubauten auf 30 Prozent. Bei besonderer Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten ist eine Erhöhung um fünf Prozent möglich.

MTV-Vorstand und FDP-Stadtrat Jochen Eisele kritisiert die geplanten Kürzungen bei der Sportförderung. Foto: FDP Ortsverband Ludwigsburg

Insbesondere an dieser Neuerung stört sich Jochen Eisele vom MTV. Denn sein Verein ist davon direkt betroffen: Der MTV plant einen Anbau an das Sportzentrum, in dem er Gesundheits- und Seniorensport anbieten möchte. Kommt die Kürzung bei der Förderung, würde das zu einer Mehrbelastung für den Verein in Höhe von mindestens 200.000 bis 300.000 Euro führen. „Dann stehen die Pläne auf der Kippe“, warnt Eisele.

Die neuen Richtlinien wurden im Austausch mit dem Stadtverband für Sport erarbeitet – ein Gremium, in dem auch Jochen Eisele sitzt. Doch der FDP-Stadtrat ist mit den Positionen des Stadtverbands nicht komplett einverstanden. „Manche Sachen sind mir zu weich. Sie sagen bei vielem: Da gehen wir mit“, sagt er. Der Stadtverband fordert zwar einige Nachbesserungen, doch selbst die sind Eisele zu zaghaft.

TSC Residenz erfährt aus der Zeitung von Streichung

Ein weiterer Kritikpunkt der Vereine ist, dass sie ungleich behandelt würden. Vor allem der TSC Residenz beklagt das: Die jährlichen Mietkostenzuschüsse, die nun wegfallen sollen, belaufen sich für den Verein auf 9300 Euro. Damit würde der TSC Residenz mehr als zehn Prozent der Gesamteinsparsumme im Sport erbringen, erklärt Vorstand Sebastian Werner. „Wir werden massiv belastet im Vergleich zu den anderen Vereinen. Wir machen seit Jahren gute Arbeit und werden von der Stadt dafür jetzt mehr oder weniger bestraft.“

Die Planungen für den Anbau an das Sportzentrum des MTV Ludwigsburg sind schon weit fortgeschritten. Doch die Förderkürzungen bringen das Projekt nun in Gefahr. Foto: Simon Granville

Auch die Art und Weise, wie die Stadt mit den Vereinen umgeht, stößt Werner sauer auf: „Wir haben von der Streichung des Mietkostenzuschusses aus der Zeitung erfahren und nicht von der Stadt selbst. Wenn so einschneidende Ergebnisse kommen, hätten wir uns schon darüber gefreut, wenn die Stadt mal anruft.“

Die Stadt wiederum verweist darauf, dass es in Ludwigsburg gängige Praxis sei, bei grundlegenden Sport-Themen mit dem Stadtverband für Sport zu sprechen. „Mit allen Vereinen, die explizit darum gebeten haben, gab es Einzelgespräche“, erklärt eine Pressesprecherin. Die Verwaltung habe bereits im Juli klar dargestellt, dass bei dieser Form der Neuaufstellung manche Vereine überdurchschnittliche Reduzierungen erfahren, andere Vereine hingegen Steigerungen. Bewusst habe sich die Stadt gegen eine pauschale Kürzung entschieden.

Erhöhung der Beiträge erscheint für Vereine unvermeidlich

Was noch hinzukommt: Die Vereine leiden bereits jetzt unter den steigenden Kosten, seien es die Energiekosten oder der angehobene Mindestlohn. Brechen nun auch noch die Einnahmen aus der Sportförderung weg, muss das kompensiert werden. Erik Walter vom BSV Ludwigsburg, dessen Verein ebenfalls von der Streichung der Mietkostenzuschüsse betroffen wäre, sieht Folgen für seine Vereinsmitglieder.

„Das hätte verständlicherweise deutliche Auswirkungen auf unseren Verein und müsste durch höhere Beiträge oder höhere Spielgebühren aufgefangen werden“, erklärt er. Bei der BSV gefährdet das konkret die Gründung einer geplanten Jugendabteilung.

Vereinsvertreter sehen Sport als falschen Ansatzpunkt für Kürzungen

Oberbürgermeister Matthias Knecht (CDU) sieht Ludwigsburg trotz der Kürzungen weiterhin als „herausragende Sportstadt“: „Der Sport leistet einen Konsolidierungsbeitrag in schwierigen Zeiten. Doch wir haben auch nach den Änderungen der Sportförderung noch immer exzellente Bedingungen, die in fast allen Kommunen des Landes ihresgleichen suchen.“

Die Vereinsvertreter sehen das ganz anders: Für sie ist der eingeschlagene Weg nicht der richtige. „Ich würde nicht am Sport und an der Kultur sparen. Das sind die zwei Dinge, die die Gesellschaft zusammenhalten“, meint Jochen Eisele vom MTV. Sebastian Werner vom TSC Residenz argumentiert ähnlich: „Vielleicht sollte die Stadt an den Stellen sparen, wo wirklich Geld verschleudert wird, und nicht bei den Sportvereinen.“