Ludwigsburg: „Machen gute Arbeit und werden bestraft“ – Vereine frustriert wegen Sparplänen

Die Sparmaßnahmen in Ludwigsburg betreffen nun auch den Sport – fast alle sind betroffen. Kritik gibt es an der Kommunikation der Stadt und an einer Ungleichbehandlung der Vereine.
In Ludwigsburg muss gespart werden. 15 Millionen jährlich hat sich der Gemeinderat vorgenommen. An diesem Mittwoch soll über das mittlerweile dritte Sparpaket abgestimmt werden. Ein Teil davon: die Neufassung der Sportförderrichtlinien. Ziel ist es, zehn Prozent des Förderbudgets einzusparen, insgesamt 90.000 Euro. Doch ist es sinnvoll, auch beim Sport den Rotstift anzusetzen? Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt – in der unter anderem der größte Verein der Stadt den Stadtverband für Sport kritisiert.