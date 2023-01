4 Der Lastwagenfahrer war falsch ins Wohngebiet abgebogen. Foto: Karsten Schmalz

Ein Lastwagenfahrer hat sich am Freitagmorgen in eine aussichtslose Lage manövriert: Er bog in einem Wohngebiet in Ludwigsburg falsch ab, sein Laster verkeilte sich in einer Mauer.















Ein Lastwagenfahrer hat sich am Freitag gegen 5 Uhr mit seinem Brummi in einem Wohngebiet in einer Mauer verkeilt, steckte komplett fest und musste schließlich von einem Abschleppunternehmen befreit werden.

Der 38-Jährige hatte nach Angaben der Polizei versucht, über sein Navigationsgerät zu einer Tankstelle zu gelangen. Hierzu lotste ihn das Navi von der Heilbronner Straße nach rechts in das Wohngebiet Favoritegärten. Als der Mann mit seinem 40-Tonner-Sattelzug abermals nach rechts abbiegen sollte, fuhr er sich nach mehreren Rangierversuchen dermaßen fest, dass der Laster zwischen zwei Mauern eingekeilt war. Auch die Polizei konnte dem 38-Jährigen nicht weiterhelfen, sodass ein Abschleppunternehmen mit Bergemanager verständigt werden musste. Letztendlich wurden zunächst Teile einer Mauer abgetragen und der 40-Tonner mittels eines Masterlifts so weit seitlich verschoben, bis er wieder frei war. Gegen 9.40 Uhr war die Aktion abgeschlossen. Der Schaden beträgt rund 2500 Euro. Die Kosten für die Bergung dürften allerdings ein Vielfaches betragen, teilt die Polizei mit.