Aufreger in Ludwigsburg: Aufgrund von Bauarbeiten in der Abelstraße wird der Busverkehr momentan unter anderem über die Bismarckstraße umgeleitet. Dort blockieren aber Falschparker oft den Weg, sodass die Stadt entsprechende Maßnahmen ergreifen muss. Das teilt sie am Dienstag mit.