Ludwigsburg: Kürbisausstellung eröffnet – die ersten Bilder aus dem Blühenden Barock

11 Frida Kahlo aus Kürbissen. Was würde die Künstlerin wohl dazu selbst sagen? Foto: dpa/Christoph Schmidt

Bis Anfang November ist sie wieder zu erleben: die Ludwigsburger Kürbisausstellung. Die Macher hinter dem Konzept haben sich in diesem Jahr dabei wieder Neues ausgedacht. Die ersten Bilder aus dem Blühenden Barock.











Es geht wieder los: Die Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg startet am Freitagmorgen. Auch wenn die Temperaturen noch sommerlich warm sind, am Schloss kommt inmitten der zahllosen Kürbisse bereits erste Herbststimmung auf. Pippi Langstrumpf mit einem Pferd aus Kürbissen, die Kämpferin Jeanne d’Arc aus Kürbissen und sogar die Künstlerin Frida Kahlo aus Kürbissen begrüßen nun die Besucherinnen und Besucher. Das Thema der Ausstellung lautet dieses Mal „Starke Frauen“, die Kürbisskulpturen zeigen dementsprechend bedeutende Frauen der Geschichte und Kultur.