Ludwigsburg: Klangkunst statt Kaffeeduft – Festival soll Franck-Areal beleben

Um Musik dreht sich im Ludwigsburger Franck-Areal alles in der Zeit von Donnerstag, 12., bis Sonntag, 15. September. Vier Tage lang werden beim Festival „Expedition: Pop&Sounds“ Konzerte, DJ-Sets, Sound-Experimente, Klangkunst und interaktive Klanginstallationen in den alten Lager- und Produktionshallen geboten. Der Eintritt und das gesamte Programm sind kostenfrei.

Die Festival-Eröffnung am 12. September ab 17 Uhr wird mit einem Auftragswerk gefeiert: Die vom Popbüro der Region Stuttgart in die alte Produktionshalle entsandten Künstler Duft, Laima Adelaide und „issueswithmysleep“ präsentieren in dieser Konzertnacht ihre verschiedenen Sounds in einzelnen Sets und einem gemeinsam entwickelten Werk: Elektro-Pop, Deep Techno und experimentelle Klänge treffen auf Trip Hop, Cello und Jazz.

Am zweiten Festivaltag erobert der musikalische Nachwuchs die Festivalbühne: Bei der Open Stage „Newcomers of Town“ präsentieren Musiker, Rapper, DJs und Bands aus Ludwigsburg und Umgebung selbst geschriebene Songs, Elektro-Sets und Improvisationen.

Besucher können Klanginstallationen ausprobieren

Ludger Engels lädt beim Festival auf dem Franck-Areal zur Klangsprechstunde ein. Foto: Werner Kuhnle

Am Samstagabend wird die von der Festival-Jury ausgesuchte „Finest Selection“ präsentiert: Mit dabei sind Klangregisseur und Musikinformatiker Reinhold Braig gemeinsam mit Bassist, Komponist und Klangkünstler Kurt Holzkämper, die beiden musikalischen Weggefährten Fried Dähn und Thomas Maos, Singer-Songwriterin Anna Stucky, Komponist, Instrumentalist, Klangkünstler Thilo Ruck, Musiker und Komponist Marko Mrdja, das Duo für elektronische „Musik Felice & The Frameworker“ und die Kollaboration von „modulang & monolobo“.

Außerdem können Festivalbesucher sich eigenständig auf Expedition ins Innere des alten Fabrikgeländes begeben und Klanginstallationen des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg erleben und ausprobieren: Zum Beispiel die Schwebepunkte – interaktive Schaukeln im ehemaligen Rohstoff- und Fertigungslager – die in Schwingung ein Spiel von Licht und Klang erzeugen.

Klänge werden in ein Musik umgewandelt

Zur Klangsprechstunde kann jeder Klänge aus oder gesprochene Erinnerungen über das Franck-Areal mitbringen, die von Soundkünstler Boris Hegenbart und Regisseur und Musiker Ludger Engels in eine Klanginstallation umgewandelt werden. Bei einem Klangspaziergang führen Soundkünstler Boris Hegenbart und Perkussionist, Vokalist, Improvisationsmusiker und Komponist David Moss durch Klang und Raum. Mezzosopranistin Truike van der Poel präsentiert mit Studierenden eine neue Live-Soundscape.

Auf chorische Expedition geht es mit dem Philharmonischen Chor Ludwigsburg: Im Rahmen einer offenen Probe zu seinem derzeitigen Programm „Frieden“ erkundet der Chor gemeinsam mit singwilligen Festivalbesuchern stimmlich einen Raum des alten Industrieareals.

Stadt und Wüstenrot verantwortlich

Die „Expedition: Pop & Sounds“ ist ein gemeinsames Projekt der Wüstenrot Stiftung und der Stadt Ludwigsburg. Projektpartner sind die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, das Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg und das Pop-Büro Region Stuttgart. Das gesamte Festivalprogramm gibt es online unter www.ludwigsburg.de/popandsounds.