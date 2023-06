1 Die neue Schadstoffmessanlage an der Schlossstraße Foto: factum/Simon Granville

An der Schlossstraße in Ludwigsburg wird’s eng: Seit einigen Tagen steht dort ein neues Schadstoffmessgerät. Im Mai sollen weitere Messstationen folgen – sowie zehn große Luftreiniger.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Am 26. Mai wird das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig darüber entscheiden, ob es in Ludwigsburg ein Dieselfahrverbot geben wird. Und etwa einen Monat davor herrscht viel Aktionismus in der Stadt: Zunächst wurde an der Schlossstraße eine große Messstation aufgebaut, die eine kontinuierliche Messung von Luftschadstoffen erlaubt. Demnächst will die Stadt zehn weitere Messgeräte sowie zehn Luftfiltersäulen vor allem an der Schlossstraße installieren. Doch nichts davon stehe in Zusammenhang mit dem von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) angestrengten Prozess, erläutern die Beteiligten. Dass sich die Aktionen bündeln, sei reiner Zufall.