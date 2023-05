1 Der Rathaushof in der Sommerhitze: Wasser gibt es, Schatten nicht. Foto: Ralf Poller/Avanti

Große Plätze ohne Grün, Straßenzüge mit Grün, aber ohne Aufenthaltsmöglichkeit: In Ludwigsburg sollen gezielt Schattenplätze gesucht und neue geschaffen werden. Dafür werden aber auch Parkplätze wegfallen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein so toller Platz mit Brunnen – ohne Bäume, ohne Schatten? Das fiel Ulrike Schmidtgen, Fachbereichsleiterin Tiefbau und Grünflächen in Ludwigsburg, mit als Erstes auf, als sie neu in die Stadt kam. Anlass für ihre Randnotiz: Ein CDU-Antrag im Mobilitäts- und Umweltausschuss, die Verwaltung möge sich um mehr Grün und mehr schattige Plätze kümmern, auf dass sich das Stadtklima in Ludwigsburg verbessere. Bei den Verantwortlichen rief der Antrag einen regelrechten Schattenplatzschaffungs-Schub hervor: Sie machten jede Menge Potenzial aus und wollen Flächen entsiegeln, neu anpflanzen und mehr Sitzgelegenheiten schaffen. „Die Vielzahl an möglichen Maßnahmen hat auch mich überrascht“, bekannte Bürgermeister Sebastian Mannl.