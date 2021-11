1 Eine fehlende Hundeleine hat in Ludwigsburg für Ärger gesorgt (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

Ein uneinsichtiger Hundehalter hat sich in Ludwigsburg mit Polizisten angelegt – und dabei den Kürzeren gezogen.















Ludwigsburg - Weil er seinen Hund partout nicht anleinen wollte, ist ein Mann am Sonntag in Ludwigsburg in Handschellen abtransportiert worden. Polizisten, die sich gegen 12.15 Uhr in der Kärntner Straße aufhielten, hatten den Mann auf die Leinenpflicht hingewiesen. Als der Mann sich ausweisen sollte, beleidigte er die Beamten und flüchtete in ein anliegendes Grundstück. Dort stemmte er sich von innen gegen das Eingangstor. Den Polizisten gelang es schließlich doch noch, den Mann zu fassen. Nachdem seine Identität auf dem Revier festgestellt worden war, durfte er gehen. Den 65-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen – unter anderem wegen Beleidigung.