Ein Jogger ist am Montagmorgen von einem Hund verletzt worden. Der Halter entschuldigte sich zwar, Personalien wurden aber nicht ausgetauscht.

Ein Jogger ist am Montagmorgen im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim von einem Hund gebissen worden. Der 41-Jährige war gegen 9.20 Uhr im Bereich der Frankfurter Straße und der Monreposstraße unterwegs, als das Tier ihn am Arm verletzte. Der Hund, bei dem es sich laut Polizei um einen Dobermann handeln könnte, wurde von einem unbekannten Mann geführt: Dieser soll etwa 1,70 Meter groß und mittleren Alters gewesen sein. Er hatte einen grauschwarzen Bart, schwarze Haare, dunkle Augen und einen dunklen Teint.

Der Hundehalter entschuldigte sich zwar bei dem 41-Jährigen, Personalien wurden aber nicht ausgetauscht. Da der Geschädigte später seine Verletzungen bei einem Arzt versorgen lassen musste, wird der Unbekannte nun gesucht. Zeugen, die Hinweise auf den Gesuchten haben, werden gebeten, sich unter 0 71 41 / 18 53 53 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.