6 Zwischen 10.000 und 15.000 Liter Rohmilch liefen auf die Fahrbahn. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Die Bottwartalstraße in Ludwigsburg-Hoheneck musste für rund eine Stunde gesperrt werden, weil am Freitagvormittag mehrere Tausend Liter Rohmilch aus einem Milchlaster liefen. Die Hintergründe.















Ludwigsburg-Hoheneck - Mehrere Tausend Liter ausgelaufene Milch haben am Freitagvormittag für die Sperrung der Bottwartalstraße in Ludwigsburg-Hoheneck gesorgt. Ein Milchlaster hatte die Flüssigkeit wohl aufgrund eines technischen Defekts verloren.

Wie die Polizei mitteilt, war der Milchlaster gegen 11.20 Uhr in der Bottwartalstraße unterwegs, als auf Höhe der Einmündung zur Wilhelm-Nagel-Straße schätzungsweise zwischen 10.000 und 15.000 Liter Rohmilch auf die Fahrbahn liefen. Die Polizei geht davon aus, dass eine defekte Dichtung am Laster als Ursache für das Leck in Frage kommt. Weil zu diesem Zeitpunkt reger Verkehr auf der Bottwartalstraße herrschte, wurde die Milch schnell in beide Fahrtrichtungen verteilt.

Mitarbeitende der Technischen Dienste der Stadt Ludwigsburg (TDL) reinigten die Fahrbahn mit zwei Straßenreinigungs-Lastwagen. Der restliche Tankinhalt konnte über einem Gullydeckel entleert werden. Laut einem Mitarbeiter der TDL besteht dabei keine Beeinträchtigung für die Kanalisation oder die Kläranlage. Gegen 12.30 Uhr konnte die Strecke wieder in beide Richtungen freigegeben werden.