Wie in der gesamten Region fehlen auch in Ludwigsburg Erzieherinnen. Trotzdem will die Verwaltung nicht mit Prämien auf die Jagd nach Fachkräften gehen. Stattdessen hat sie jetzt ein Elf-Punkte-Programm aufgelegt, das die Arbeit in den Kitas der Barockstadt attraktiver machen soll.