Ludwigsburg Häftling flieht aus Gefangenentransport

Von red 09. November 2018 - 17:13 Uhr

Die Polizei hat in Ludwigsburg einen entflohenen Gefangenen dingfest gemacht. Foto: dpa

Einem Häftling ist bei der Vorführung vor das Ludwigsburger Amtsgericht die Flucht gelungen. Die Freiheit währte allerdings nur kurz.

Ludwigsburg - Bei seiner Vorführung zur Gerichtsverhandlung im Amtsgericht Ludwigsburg am Freitagvormittag ist es einem 26-Jährigen gelungen zu fliehen. Polizeibeamte machten ihn allerdings schnell wieder dingfest, wie die Polizei berichtet.

Demnach war dem Mann gegen 10.40 Uhr ihm in der Steinbeisstraße die kurze Flucht geglückt, als Justizbeamte mit ihm vor das Gebäude des Amtsgerichts in der Steinbeisstraße fuhren. Beim Öffnen der Tür stürzte der an den Händen gefesselte Mann aus dem Fahrzeug und rannte davon.

Eine Polizeistreife griff ihn auf, nachdem er in der Berliner Straße gestürzt war. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte er laut Polizeibericht permanent, sich loszureißen und beleidigte die Beamten. Auch im Gerichtsgebäude versuchte er weiter zu flüchten und setzte seine Beschimpfungen fort. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte rechnen.