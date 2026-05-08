Der Platz vor dem Sparkassen-Gebäude soll zukünftig zum Verweilen einladen. Ursprünglich hätte der gesamte Schillerplatz erneuert werden sollen, doch daraus wird vorerst nichts.
Das größte Sparschwein der Welt wird Ludwigsburg erhalten bleiben. Zukünftig wird Louise aber nicht mehr zu Friedrich Schiller hinüberschauen, sondern in Richtung des Eichenbaums vor dem Gebäude der Kreissparkasse. Das ist nur die kleinste Änderung, die am Schillerplatz vorgenommen wird. Bis Ende des Jahres soll der Platz komplett umgestaltet werden – grüner, schattiger, moderner.