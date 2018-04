Ludwigsburg Großes Oldtimertreffen am Breuningerland

08. April 2018

Zahlreiche Retro-Karossen haben sich am Sonntag am Breuningerland in Ludwigsburg versammelt. Bei Sonnenschein konnten die Besucher die glänzenden Oldtimer bestaunen.





Ludwigsburg - Es hätte wohl kein besseres Wetter geben können für einen Saisonauftakt der Oldtimer: strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und warme Temperaturen boten ideale Bedingungen, sowohl für die Halter der historischen Karossen, als auch die stauenenden Besucher am Breuningerland in Ludwigsburg.

Das Oldtimertreffen, zu dem Fahrzeuge aus ganz Baden-Württemberg kamen, begleitete den verkaufsoffenen Sonntag im Einkaufszentrum. Mindestens 30 Jahre mussten die Autos auf dem Buckel haben, um sich präsentieren zu dürfen.

