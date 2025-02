Ludwigsburg: Gleich drei Zigarettenautomaten in Eglosheim aufgebrochen

1 In einem Fall fielen dem Unbekannten nur Zigaretten in die Hände. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Im Verlauf des Wochenendes wurden in Ludwigsburg-Eglosheim mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Polizei geht aufgrund der Aufbruchsspuren davon aus, dass alle Fälle auf das Konto desselben Täters gehen.











Link kopiert



Im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim werden derzeit gehäuft Zigarettenautomaten aufgebrochen. Alleine im Verlauf des Wochenendes wurden laut Polizei wohl drei Geräte aufgebrochen – sehr wahrscheinlich von demselben Täter. Der erste Fall wurde am Sonntag in der Straße „Straßenäcker“ gemeldet. Am Montag kamen noch zwei Automaten in der Hirschbergstraße und in der Peter-Eichert-Straße hinzu.